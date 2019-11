Zufrieden mit ihrem Team: Academy-Trainerin Constanze Wegner. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Der drittletzte Platz in der 2. Basketball-Bundesliga löst bei der Panthers-Academy noch keine Panik aus. „Ich bin noch recht entspannt“, sagt Trainerin Constanze Wegner, die gleichwohl in den vier ausstehenden Spielen dieses Jahres „noch zwei bis vier Punkte“ holen will.