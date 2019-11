Bad Laer . Lange Zeit sah es nach einem überraschend einfachen und glatten 3:0-Sieg der Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Bad Laer gegen Bayer Leverkusen aus. Ebenso überraschend musste doch noch um den Sieg gezittert werden. Letztlich sicherte sich die Mannschaft von Thomas Wilkens mit dem 3:1 (25:22, 25:12, 24:26, 25:20) in einem Kraftakt drei unverhoffte Punkte.

