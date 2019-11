Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben das Aufsteigerduell bei den Gisa Lions Halle verloren. Die Osnabrücker Bundesliga-Basketballerinnen unterlagen in einer dramatischen Schlussphase mit 59:62.

Die erste Halbzeit hatte dabei zwei ziemlich gegensätzliche Viertel zu bieten gehabt. Die Panthers waren gut in die Partie gekommen und hatten vor allem defensiv sehr sicher gestanden. Die Folge: Mitaufsteiger Halle erzielte in den ersten zehn Minuten nur acht Punkte, die Osnabrückerinnen derweil 17, was ihnen eine recht komfortable Führung ermöglichte. Das sollte sich dann im zweiten Spielabschnitt aber ändern. Nun waren es die Lions, die ihre Defense sehr viel besser in den Griff bekamen. Sieben Punkte erzielte die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski nur, die so ihren Vorsprung zunächst verspielte und zur Pause mit 24:25 zurücklag.

Überschauberes Tempo

Im dritten Viertel erzielten die Panthers dann die ersten sieben Zähler und übernahmen so die Führung wieder. Allerdings fand Halle auch recht schnell wieder in die Partie und so war es eine ausgeglichene Angelegenheit. Das allerdings in einem recht überschaubaren Tempo, sodass es weiterhin punktemäßig recht dürftig blieb. Nach 30 Minuten führte Halle mit 45:43. Im Schlussviertel blieb es spannend, wobei die Defensive der Panthers weiter gut stand. 1:36 Minuten vor dem Ende traf Brittany Carter dann einen Dreier mit Ablauf der Uhr und die Gäste führten mit 59:53. Halle nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Keine 45 Sekunden später war die Partie wieder ausgeglichen und Zurkowski bat zur Auszeit. 14 Sekunden vor Schluss hatte Halle dann beim Stand von 59:59 den Ball. Obwohl gut verteidigt, trafen die Gastgeberinnen den schweren Dreier und die Panthers hatten noch sieben Sekunden. Zu wenig Zeit für einen vernünftigen Abschluss, sodass das Spiel verloren war und die Panthers ihre vierte, wenn auch ziemlich bittere Niederlage der Saison kassierten.