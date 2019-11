Cloppenburg. Trotz einer starken Leistung haben die Oberliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte eine 28:30-Niederlage im Spitzenspiel beim TV Cloppenburg hinnehmen müssen. Schwerer als die zweite Saisonniederlage in Folge wog die Verletzung von Kreisläufer Simon Mayer.

Im Vergleich mit der 26:27-Heimpleite gegen Delmenhorst vor einer Woche waren die Bissendorfer vor 600 Zuschauern in Cloppenburg nicht wieder zu erkennen. Die Gäste begannen äußerst konzentriert und waren taktisch gut auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter eingestellt. In der Abwehr stand der Mittelblock um Fabian Rußwinkel gegen die beweglichen Angreifer der Cloppenburger sehr sicher, und was dennoch auf das Bissendorfer Gehäuse kam, war zumeist eine sichere Beute von Torhüter Robin Maroldt. Im Angriff spielten die Schützlinge von Trainer Henning Sohl sehr druckvoll und fanden immer wieder die Lücken in der TVC-Abwehr. Der Lohn war eine verdiente 16:13-Pausenführung für Bissendorf. „Wir haben starken Druck aus dem Rückraum ausgeübt. Besonders Jonas Grass, Fabian und Christian Rußwinkel waren sehr aktiv. Auch mit der Leistung von Kreisläufer Simon Mayer war ich sehr zufrieden“, sagte Sohl.

Aber eben Mayer wurde aus Sicht der Bissendorfer zur tragischen Figur. Nach seinem Treffer zur 22:18-Führung verletzte sich Mayer kurze Zeit später und musste mit einer schweren Fußverletzung das Parkett räumen. Von da an fehlte im Bissendorfer Angriff die Anspielstation am Kreis. Zwar versuchte es Gero Seger, doch der Abwehrspezialist agierte einige Male glücklos. Die Cloppenburger nutzten diese Unsicherheit im Bissendorfer Angriff aus und kamen immer stärker auf. Als die Gastgeber in der 47. Minute mit 24:23 die Führung übernahmen, stand die Halle Kopf. In der 52. Minute bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 28:25 aus.

Die Bissendorfer gaben die Partie nicht verloren und kämpften sich fünf Minuten vor dem Ende durch Christian Rußwinkel wieder auf 28:29 heran, doch am Ende fehlte auch das Quäntchen Glück, um einen Punkt zu entführen. „Die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt. Mit der Niederlage müssen wir fertig werden, aber was uns besonders hart trifft, ist die schwere Fußverletzung von Simon Mayer, der bestimmt über Wochen ausfallen wird. Diesen Ausfall zu kompensieren, wird schwer fallen“, meinte Hennig Sohl, der nicht vergaß, seinem Rückraumspieler Jonas Grass eine starke Leistung zu attestieren.