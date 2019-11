Bramsche. Am Freitag ist im Saal Rothert in Engter wieder Krönungszeit. Die Fußballer aus der Region treffen sich zum 25. Grünkohlessen des Kreisverbandes Osnabrück-Land, und zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Inthronisierung der Grünkohlkönige. Der „Promi“ steht mit VfL-Trainer Daniel Thioune bereits fest. Ob es einen zweiten gibt und wer der Regent aus dem Ehrenamt wird, noch nicht.

