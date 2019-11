Marburg/Osnabrück. Die Girolive-Panthers mischen weiterhin die Basketball-Bundesliga auf. Der Aufsteiger musste beim etablierten Erstligisten BC Marburg zwar zum zweiten Mal in Folge in die Verlängerung, behielt aber die Nerven und feierte einen 85:79-Erfolg. Mit dem fünften Sieg im achten Spiel sprangen die OSC-Frauen auf Platz vier.

