Elsfleth/Bissendorf. Die Handballer des TV Bissendorf-Holte sind in der Oberliga auch im sechsten Spiel ungeschlagen geblieben: Der 28:27-Erfolg beim Elsflether TB war hart umkämpft, reichte aber, um vorübergehend auf Platz zwei vorzurücken.

Bis zum 10:10 (17. Minute) war es ein durchaus ausgeglichenes Spiel. Die Bissendorfer begannen in der Defensive mit einer 6:0-Formation. Louis Kamp und Fabian Rußwinkel hielten den Mittelblock zusammen. Im Angriff machte Kamp für Christin Rußwinkel Platz, der gegen die offene 5:1-Abwehr der Gastgeber den Ball schnell machte und seine Mitspieler in Szene setzte oder selbst traf. Zwei seiner Tore brachten eine knappe Pausenführung (16:14). „Wir waren etwas fahrlässig im Umgang mit unseren Chancen. Der Vorsprung hätte höher ausfallen können“, sagte TVB-Trainer Hennig Sohl, der im zweiten Spielabschnitt eine durchschnittliche Leistung seiner Mannschaft sah.



Als Steffen Brüggemann in der 47. Minute zum 24:19 traf, sah alles nach einem klaren Erfolg der Bissendorfer aus. Die Gastgeber versuchten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dem TVB Paroli zu bieten, doch in den entscheidenden Momenten war dann TVB-Torhüter Robin Maroldt ein starker Rückhalt seiner Mannschaft. Mit dem 28:24 durch Dennis Bormann war dann die Niederlage der Elsflehter endgültig besiegelt, auch wenn die Gäste noch mit drei Treffern herankamen. „Ab der 40. Minute haben wir die Partie nur noch verwaltet. Wir hatten das Spiel von da ab immer im Griff. Dass es am Ende noch einmal knapp wurde, lag auch daran, dass wir vorne nicht mit der letzten Konsequenz unsere Chancen ausgespielt haben“, meinte Sohl, der nicht vergaß, seinem Torhüter Robin Maroldt eine gute Leistung zu attestieren.