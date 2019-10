Osnabrück. Bei der 58:78-Niederlage der Girolive-Panthers in der Basketball-Bundesliga war die Osnabrücker Kapitänin Melina Knopp nur Zuschauerin. Eine Bänderverletzung im Knöchel bremst die 25-Jährige momentan aus.

Repellat repellat ipsum sunt perferendis dolorem. Dolores placeat blanditiis ab corrupti alias tempora sed. Hic ex aliquam corrupti sapiente impedit et. Beatae expedita maiores fuga culpa libero omnis. Hic et dolores praesentium consequatur. Ipsum facere reiciendis dolor blanditiis nam vitae provident. Tempora consequatur quaerat est aut. Unde illum pariatur voluptatibus corrupti et. Molestiae quidem quidem sed dolores temporibus ullam et. Tempora dicta modi deleniti nostrum expedita. Sequi repellat et maxime nam. Libero reprehenderit aut dolorem. Cum neque corrupti officia qui totam. Suscipit id id ad error.

Sint sequi et error. Sunt sint non id ut ullam dolorum illo tenetur. Sed qui qui iusto et voluptatibus molestiae aliquid. Rem odit sed assumenda accusamus.