Osnabrück. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge in der Bundesliga haben die Basketballerinnen der Girolive-Panthers wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski unterlag Tabellenführer und Titelanwärter Rutronik Stars Keltern mit 58:78.

