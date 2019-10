Sieger im Vorjahr war Dustin Karsch (links) vor dem späteren Gesamtsieger Abdelmajeed Abdallah. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Am Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit dem 7. Gretesch Crosslauf hier in der Region der „Läuferherbst“. Zwar gibt es noch den einen oder anderen Straßenlauf, dennoch zieht es die Szene ab sofort verstärkt in den Wald und ins Gelände. Der Gretesch Crosslauf gehört wie der Meller Crosslauf am 3. November und der Bad Iburger Crosslauf am 1. Dezember zum „28. L&T Ossencross-Cup“, der in diesem Jahr nach der kurzfristigen Absage in Bissendorf nur aus drei statt vier Läufen besteht.