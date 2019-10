Luftbild der Sportanlage Eversburg am Grünen Weg, hier noch mit Flutlichtmasten. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Eines Abends kamen sie zum Training – und plötzlich standen die Flutlichtmasten nicht mehr da. So erging es den Kreisklassen-Fußballern des FC Concordia, die an der IGS Eversburg neben dem Rasenfeld auch den Allwetterplatz auf der städtischen Anlage am Grünen Weg nutzen.