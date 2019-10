Feiert ein Wiedersehen: Chris Griffin (links). Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Nicht viel Zeit über die jüngste dritte Saisonniederlage gegen Heidelberg nachzudenken haben die Artland Dragons. Bereits an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) treten die Quakenbrücker Basketballer zum nächsten Spiel in der ProA bei Phoenix Hagen an. Die personellen Voraussetzungen sind eventuell nicht besser als zuletzt.