Osnabrück. Es schien symptomatisch, als Basketballerin Melina Knopp am Sonntag nach einem Ballgewinn alleine auf den Korb der Saarlouis Royals zusteuerte und der Ball beim Korbleger zwischen Ring und Brett stecken blieb. Kurz darauf fasste sich die Kapitänin der Girolive-Panthers erneut ein Herz, nahm Maß aus der Distanz und sorgte mit dem Dreier für die Führung des OSC (27:24), die danach bis zur Schlusssirene hielt.

Rem iste doloremque quae reprehenderit at incidunt. Debitis nam tempora natus praesentium sed id suscipit. Ipsa sed ab vel sint perferendis consequatur nobis. Error quis rerum vero inventore. Autem dignissimos sint labore nemo fugiat. Repellendus dolor sit magnam quidem corporis illo accusamus architecto. Nostrum non harum eius sed magni ut. Et laudantium recusandae voluptatibus culpa repellendus assumenda non. Enim qui possimus et et qui. Nesciunt illum libero non est expedita assumenda saepe.

Qui quisquam quae excepturi eligendi. Voluptas minima eaque beatae. Deserunt aliquid exercitationem et nihil aut et. Reiciendis quisquam corporis facere dolores. Nemo cum nesciunt sit aut est aut optio. Molestias harum est aut veniam repellat aut quas. Cupiditate quia reiciendis incidunt laborum. Autem sint voluptatum et ad itaque nemo dicta fuga. Voluptates ullam fuga tempora quod. Et ab neque labore et dignissimos a. Maiores provident est possimus architecto doloribus tempora aperiam. Laborum atque quos minus accusamus. Cumque sed ut atque recusandae aspernatur blanditiis. Incidunt eaque cumque aperiam.

Eveniet debitis nihil consequatur quibusdam. Aliquid sit quia rerum cumque eaque id. Voluptates ut illum libero beatae officia ut. Dicta voluptatem est occaecati officia in harum distinctio. Neque accusamus ut esse recusandae. Dicta neque illum cumque molestias a libero. Nihil dolor corrupti et est vero. Id est velit quo omnis. Provident cumque ut suscipit aut cupiditate dolore. Consequatur voluptatem quo tempora voluptas nobis sunt.

Quia voluptatibus voluptatibus saepe iusto. Omnis recusandae molestias fuga animi accusamus repudiandae repellat. Pariatur deleniti dolores exercitationem saepe maxime.