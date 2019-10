Action auf dem Acker beim Autocross in Belm. Foto: Stefan Gelhot

Belm. Anna Bartling rannte am späten Samstagnachmittag mit einem breiten Lachen über das Gelände am Bruchweg. Kein Wunder, das Vorstandsmitglied des veranstaltenden Motor-Cross-Clubs (MCC) Lappenstuhl hatte beim 7. Autocross-Rennen auf dem Acker von Florian Linkmeyer in Belm-Haltern bei ihrer Cockpit-Premiere auf Anhieb die Ladys-Klasse gewonnen. „Damit hätte ich nie gerechnet, das macht schon Lust auf mehr“, strahlte Bartling.