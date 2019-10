Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben dem Druck standgehalten und am 3. Spieltag der Basketball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Im Kellerduell gegen die inexio Royals Saarlouis behielt der Aufsteiger die Nerven und kam dank einer starken Brianna Rollerson und Spielmacherin Jenny Strozyk zum 80:64-Erfolg.

