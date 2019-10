Spielertrainer Dennis Nohl (am Ball) will den RSC wieder zum Klassenerhalt führen. Foto: David Ebener

Osnabrück. Der RSC Osnabrück startet am Samstag um 15.30 Uhr gegen den BBC Münsterland in der Sporthalle am Goethering mit einem leicht veränderten Kader in die 2.-Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Saison. Das Ziel bleibt aber das gleiche wie in der vergangenen Spielzeit: Klassenerhalt.