Osnabrück. Es sind zwar noch knapp drei Monate bis zum 40. Silvesterlauf des Osnabrücker Turnerbundes, aber „die ersten Anfragen hatten wir schon Anfang September“, sagt Anita Aßmann. Die Ungeduld hat ein Ende: Auf der Internetseite laufen-os.de und beim OTB werden ab diesem Samstag Anmeldungen entgegengenommen.

Hinter den Kulissen laufen schon seit Monaten die Vorbereitungen, „damit es zum Jahresende keinen Stress gibt“, sagt Reinhold Tegeder. Die Veranstaltung begann 1980 im kleinen Rahmen und zählt inzwischen regelmäßig mehr als 3000 Teilnehmer. „Die Strecken bleiben so, wir laufen nicht in entgegengesetzter Richtung“, setzen Tegeder und der OTB auf Altbewährtes. Auch die Höhe des Startgeldes und der Bankeinzug bleiben erhalten.

Strecken und Startgelder 11.20 Uhr: Walking (acht Kilometer), 5 Euro 11.30 Uhr: Stadtwerke-Bambini-Lauf (800 Meter), 3 Euro 11.50 Uhr: Jedermannlauf (zwei Kilometer), 3 Euro 12.10 Uhr: WSS-Kurzstrecke (5,6 Kilometer), 7 Euro 12.20 Uhr: PKF WMS-Hauptlauf (zehn Kilometer), 7 Euro

Für die beiden Läufe mit Zeitmessung über 5,6 und zehn Kilometer gibt es wie gewohnt eine Höchstgrenze von zusammen 3000 Läufern. „Ganz ausgeschöpft haben wir das nie“, sagt Tegeder. Zwar wurden in den vergangenen Jahren die Voranmeldungen meist vorzeitig geschlossen. Durch kurzfristige Abmeldungen am Veranstaltungstag wurden wieder Plätze frei, so dass es auf der Laufstrecke nicht zu voll wurde. Beim Vorjahresrekord von 3190 Läufern im Ziel sind auch die Teilnehmer der anderen drei Strecken ohne Zeitmessung enthalten.

Online-Meldeschluss ist am Samstag, 28. Dezember, um 18 Uhr. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich, kosten aber 3 Euro mehr. Um den Andrang am 31. Dezember abzumildern, werden Startnummern bereits am 30. Dezember von 10 bis 18 Uhr beim OTB ausgegeben.

Den runden Geburtstag der Veranstaltung nimmt der Verein zum Anlass, Geschenke zu verteilen: Alle Teilnehmer erhalten einen Schlüsselanhänger in OTB-Blau.