Rulle. Rulle ist eines seiner Lieblingsturniere. Wie oft er schon am Haster Berg geritten ist, weiß Felix Haßmann nicht. „Puh, das waren einige Male. Keine Ahnung, wann ich das erste Mal da war. Es ist eine sehr angenehme Veranstaltung und nicht weit weg von unserem Hof“, sagt der amtierende deutsche Meister aus Lienen. Auf die Ruller Reitertage vom 10. bis 13. Oktober freut er sich besonders.

