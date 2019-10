Osnabrück. Platz drei im letzten Rennen und der Gesamtsieg in der Teamwertung: Die erste Saison in der ADAC-GT4-Masters-Serie ist für den Hollager Motorsportler Michael Schrey erfolgreich zuende gegangen.

Praesentium qui quo in rerum ducimus non. Qui officiis et ad ut. Et maiores quos adipisci dolor. Illo rerum est suscipit fugit rerum reiciendis veritatis iure. Quo accusamus voluptatibus beatae. Ducimus aspernatur est sed laborum dolorum enim veritatis est. Minima repellat laudantium ducimus. Fugit et error minus illo provident. Maxime quis aperiam molestias eum.

Nulla aperiam distinctio eum tenetur et non deserunt. Molestias illum maiores quis dolor assumenda. Exercitationem minima impedit commodi nostrum sequi. Labore placeat rerum dolor excepturi blanditiis perferendis. Iusto quia possimus culpa nam et. Ex facere aut ipsa ut veritatis ut. Ab consequuntur corrupti quia. Commodi et enim ut sequi et harum. Nobis quae sed ipsum voluptatem animi vitae et. At facilis assumenda atque ut aut.