Rowie Jongeling (am Ball) will den Auftritt ihrer Girolive-Panthers gegen Hannover (in Schwarz: Birte Thimm) möglichst schnell vergessen machen. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Den Girolive-Panthers bleibt in der Basketball-Bundesliga nicht viel Zeit, um nach der 68:72-Niederlage gegen TK Hannover ins Grübeln zu kommen – und das ist auch gut so. „Es ist gut, dass wir Sonntag wieder spielen. Dann können wir dieses Spiel schnell hinter uns lassen und den Zuschauern zeigen, dass wir mehr draufhaben als das, was wir gegen Hannover gespielt haben“, sagt Rowie Jongeling vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, OSC-Halle A) gegen die Saarlouis Royals.