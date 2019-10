Wolfenbüttel. Die Panthers-Academy ist mit einer 37:60-Niederlage bei Eintracht Braunschweig in die 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Trotzdem war Trainerin Constanze Wegner grundsätzlich mit dem Auftritt des Aufsteigers zufrieden. „Braunschweig ist eine Mannschaft, gegen die man verlieren kann, und ich habe bei meinem Team viele gute Sachen gesehen“, sagte sie.

