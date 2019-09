Chemnitz/Osnabrück. Die Girolive-Panthers Osnabrück haben ihre Pflichtaufgabe im DBBL-Pokal weitestgehend souverän erfüllt: Mit einem 82:56-Erfolg beim Zweitligisten Chemcats Chemnitz zogen die Bundesliga-Basketballerinnen des OSC ins Achtelfinale ein. „Es war ein deutlicher Sieg, der auch in der Höhe verdient war“, bilanzierte Panthers-Trainer Mario Zurkowski.

