Osnabrück. Die erste Saisonniederlage ist verdaut. Nun wollen die Girolive-Panthers die positiven Erkenntnisse aus dem Auftaktspiel der Basketball-Bundesliga in den Pokal mitnehmen. Beim Zweitligisten Chemnitz Chemcats sind sie klarer Favorit.

