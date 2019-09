Osnabrück. Im dritten Saisonspiel hat es in der Handball-Oberliga nun auch die Frauen der HSG Osnabrück erwischt. Die Osnabrückerinnen unterlagen in der Ballsporthalle Hellern dem TV Hannover-Badenstedt II mit 28:31.

