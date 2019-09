Bissendorf. Zweites Heimspiel, zweiter Sieg: In der Handball-Oberliga hat der TV Bissendorf-Holte gegen die TSG Hatten-Sandkrug verdient mit 31:27 gewonnen und dürfte sich nach der schwachen Leistung beim 31:31 in Bremen rehabilitiert haben.

