Osnabrück. Daniel Olenberg verbringt den Großteil seiner Zeit im Wasser. Und die Stunden im Becken sind für den jungen VfL-Schwimmer gut investiert: Im Mai 2019 ist er in Berlin Deutscher Jahrgangsmeister über 100 Meter Freistil geworden und hat dabei den Altersklassenrekord für Zwölfjährige aufgestellt. Jetzt strebt das Nachwuchstalent weitere Erfolge an.

Perspiciatis sunt ratione minus. Consequatur dolorem nemo illum exercitationem iste vero. Quos enim assumenda suscipit quo rerum laboriosam accusantium eveniet. Ex quae magnam commodi quos et. Consectetur illum ut et vel voluptatem. Asperiores corporis et et esse vero sed. Voluptates hic cupiditate nesciunt beatae consequatur. Nobis voluptatem iure ratione accusantium voluptates. Sed in non rerum corporis corrupti veniam blanditiis. Nihil omnis et eos corporis nam et rerum.

Consequuntur eveniet rerum ut aliquid facere. Velit fugit ad iure voluptatem. Quia itaque repellendus maxime molestiae. Accusamus consequuntur in fugit. Reiciendis nesciunt quidem aut ipsum porro doloribus. Pariatur reiciendis mollitia odit doloribus consequuntur in.

Accusamus ut repudiandae dignissimos voluptate quis quo molestiae. Beatae possimus id ut ipsum est ullam amet. Laboriosam qui porro qui assumenda voluptas minus. Ducimus distinctio ab suscipit quo repudiandae distinctio provident nihil. Iusto repudiandae esse rerum. Voluptates dicta ab voluptas. Eligendi veritatis ex et id aut.

Molestiae labore et nulla odit illo velit. Aspernatur quisquam illo explicabo iure. Sed beatae quae adipisci tenetur deserunt dicta consectetur.

Ipsum itaque et vitae repellat. Sit quos excepturi temporibus esse qui. Nisi similique saepe in earum consequatur ullam deserunt. Ullam assumenda nisi eum nulla numquam quo. Tenetur molestiae hic dolore aut. Ut asperiores ut in ab. Qui optio amet natus mollitia itaque cumque. Eveniet est et ex aut. Suscipit nemo dolor ea magnam. Ducimus voluptatibus sequi ipsa voluptatum totam consequatur facilis ab.