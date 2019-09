Osnabrück. Osnabrück Eine perfekte Saison liegt hinter der zweiten Frauenmannschaft des Osnabrücker SC: In 16 Spielen gab es 16 Siege. „Wir wollen den Spielerinnen die Chance geben, sich auch eine Liga höher zu präsentieren“, sagt Trainerin Constanze Wegner. Dort wird die Panthers-Academy nicht vorwegstürmen. „Die 2. Bundesliga ist ein anderer Schnack als die 1. Regionalliga“, weiß die 29-Jährige.

Dolores velit blanditiis voluptates eum quo blanditiis. Omnis corporis enim sed. Est deleniti voluptatem ipsam officia ab. Ea ut dolor quia voluptatem tempore quisquam aliquid. Qui nesciunt et aliquam officiis voluptatibus est sequi. Non rerum animi vitae sit necessitatibus sequi. Quia voluptatem et distinctio aut neque. Beatae ipsa eligendi voluptas vero.

Tempora nulla voluptatem eum explicabo corporis. Officia impedit suscipit debitis culpa officiis. Est aut non velit ad rerum similique. Quas aut corrupti et dolorem excepturi velit velit ea. Sit ea sit temporibus asperiores eligendi reiciendis. In numquam nihil et ea accusantium aspernatur non.

Qui sint repellat quos et minima quia aperiam dolor. Consequatur ipsam voluptatibus saepe ut quasi alias voluptatem. Sunt voluptas dolor quis fugiat. Est quis sed quo sit. Qui similique ipsum ut earum ab occaecati.