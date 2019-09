Georgsmarienhütte. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sucht der BSV Holzhausen am 23. September neue Vorstandsmitglieder.

Am Montag, 23. September, lädt der BSV Holzhausen um 20 Uhr im DRK-Heim am Haunhorstweg 1 in Georgsmarienhütte zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Dort geht es um eine Aussprache zur aktuellen, kritischen Vereinssituation und die Besetzung der offenen Vorstandspositionen durch Wahlen. Der Verein sucht ein neues Vorstandsteam, da die beiden bisherigen Vorsitzenden nach langjähriger Tätigkeit ausgeschieden sind. Zudem stehen im geschäftsführenden Vorstand weitere Veränderungen an.

Der Verein sucht neue Engagierte – unter anderem Stellvertreter für die Leitung des Seniorenfußballs, der Leichtathletik- und der Fitnessabteilung und der Jugendleitung sowie einen Leiter für die Leichtathletikabteilung. Die Suche danach blieb bisher erfolglos.

Mit über 1000 Mitgliedern bietet der BSV Sportarten wie Fußball, Tischtennis, Volleyball, Boxen oder Bogensport an.