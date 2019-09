Die Artland Dragons mit Jannes Hundt (am Ball) starten an diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen Tübingen in die Saison in der ProA, Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Mehr als vier Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die Artland Dragons freiwillig aus der Basketball-Bundesliga zurückgezogen haben. Viel ist passiert seitdem, doch eins war immer gleich: Es sollte in jedem Jahr seit dem Neustart in der ProB ein Stück nach vorne gehen. Entsprechend fällt nun auch die Zielsetzung der Quakenbrücker für die zweite Saison in der ProA aus, die an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Tübingen beginnt.