Celle. Kurios verlief die Handball-Oberligapartie der Frauen zwischen dem SV Altencelle und der HSG Osnabrück. Lange zeigten die Osnabrückerinnen laut Trainer Jörg Elbel ein starkes Spiel: „Wir haben Tempohandball vom feinsten gespielt, reihenweise Treffer über Tempogegenstöße erzielt.“ Doch in der 47. Minute – Stand 27:20 für die HSG – ging plötzlich der Feueralarm in der Sporthalle los.

