Teammanager Aleksandar Cuic ist zum Ende der Saisonvorbereitung der Girolive-Panthers zuversichtlich für die Bundesliga. Foto: Johannes Kapitza

Osnabrück. Am Montagabend stellen sich die Basketball-Teams der Girolive-Panthers und der Panthers-Academy den Sponsoren vor. Ein Spiel über zweimal zehn Minuten soll der Startschuss für die Saison der OSC-Frauen sein, die am kommenden Samstag in Hannover ihr erstes Spiel in der Bundesliga bestreiten. Im Interview spricht Teammanager Aleksandar Cuic über die Vorbereitung, den kleinen Kader und die Saisonziele.