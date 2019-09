Osnabrück. Ein Sportverein lebt von seinen Ehrenämtern. So auch Rot-Weiß Sutthausen. Für die Leitung zweier Hip-Hop-Gruppen des RW ist die junge Osnabrückerin Emmalotte Becker im Februar bereits zum zweiten Mal als "Soziales Talent" vom Stadtsportbund Osnabrück ausgezeichnet worden. Die Arbeit macht ihr Freude - doch der Preis hat sie überrascht.

"Ich habe damit gar nicht gerechnet." Als Emmalotte Becker im Februar beim Jugendsportehrentag der Stadt Osnabrück als "Soziales Talent" ausgezeichnet wurde, war die Osnabrücker Hip-Hop-Tänzerin von Rot-Weiß Sutthausen zunächst ziemlich verblüfft. Das Online-Voting, das neben einer Juryentscheidung ausschlaggebend für die Auszeichnung ist, hatte sie aus Zeitgründen gar nicht verfolgt. "Als ich dann wirklich den Preis bekommen habe, war das schon ein sehr großer Adrenalinschub", sagt sie.

Den Preis vergibt der Stadtsportbund Osnabrück an engagierte Nachwuchs-Ehrenamtliche der Sportregion. Die 16-jährige Becker leitet bereits seit sie 13 ist zwei Hip-Hop-Gruppen für Kinder im Alter von fünf bis sieben und sieben bis zehn Jahren. "Ich freue mich, mein Wissen, was das Tanzen angeht, weiterzugeben und den Kindern gute Tipps mitzugeben", sagt Becker über ihr Engagement. Tänze zu choreographieren sei ein weiterer Anreiz.

2017 ist sie dafür schon einmal ausgezeichnet worden. Weil der Award eigentlich nur an Sportler zwischen 14 und 25 Jahren vergeben wird, Becker damals aber noch 13 war und trotzdem die meisten Stimmen bekam, gewann sie den Sonderpreis.



Die Hip-Hop-Gruppen hat Becker 2016 von ihrer eigenen Trainerin Lisa Wittling übernommen. "Ihr wurde das etwas zu viel. Da hat sie mich gefragt, ob ich ihr dabei helfen könnte." Also assistierte sie ihrer Trainerin für ein halbes Jahr und übernahm die Gruppen schließlich ganz.



"Das war am Anfang sehr stressig", erinnert sich Becker. Sie musste sich an die neue Rolle als Trainerin gewöhnen und zunächst die Kinder kennenlernen - und vor allem auch deren Eltern, mit denen sie im Austausch steht. "Das ist nicht immer ganz einfach." Becker machte einen Lehrgang zur Sportassistentin, bei dem sie unter anderem lernte, wie man Kinder im Sport betreut oder eine Trainingsstunde aufzieht. Anfang nächsten Jahres will sie dann ihren Trainerschein machen.

Den Kindern bringt Becker bei, wie man sich vernünftig dehnt und aufwärmt. Gemeinsam arbeiten sie an der Choreographie für Turniere. "Es ist natürlich toll zu sehen, dass die Kinder Spaß haben", sagt die Gruppenleiterin. Direkte Ziele stecke sie für ihre Schützlinge nicht, aber trotzdem möchte sie die jungen Tänzerinnen auf Wettkämpfen gut abschneiden sehen. "Ich mache das ja schließlich in meiner Freizeit."



Emmalotte Becker tanzt seit sechs Jahren bei Rot-Weiß Sutthausen. Neben der Leitung der Kindergruppen ist sie auch selbst aktiv bei den "Rhythm Riders", der ältesten Hip-Hop-Gruppe des Vereins. "Da läuft es zur Zeit auch ganz gut", sagt sie. Bei Turnieren erreiche die Gruppe gute Platzierungen. "Das bringt immer wieder neue Motivation."