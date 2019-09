Abbruch eines Feldhandballspiels: Am Pfingstmontag 1934 beendete die Polizei vorzeitig die Begegnung zwischen der DJK Rasensport Osnabrück und einer Münsteraner DJK-Mannschaft auf dem Sportplatz an der Kokschen Straße in Osnabrück. Foto: Diözesanmuseum Osnabrück

Osnabrück. „Sportler im Visier der Gestapo. Wie die Nationalsozialisten in Osnabrück den Sport unter ihre Kontrolle brachten“ – davon handelt der Vortrag am Dienstag (10. September 2019) ab 19 Uhr im Forum am Dom in Osnabrück.