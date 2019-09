Den letzten Wettkampf, 8. Wertungslauf des Sparkassen-Cup, in Gehrde gewinnt im Hauptlauf Abdelmajeed Abdalla (Start-Nr. 665) vom Team „Jede Oma zählt“. Foto: Franz-Josef Dirkes

Quakenbrück. Der Sparkassen-Cup geht in die nächste Laufrunde: Am Samstag, 7. September, können in Quakenbrück Schüler, Läufer, Walker und Laufanfänger an den Start gehen.