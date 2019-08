Bad Laer. Über 2100 Meldungen in den 26 Spring- und acht Dressurprüfungen freut sich der RV Diana Bad Rothenfelde: „Regional, national, international – wo sich die Welt trifft“ ist das neue Motto der Bad Rothenfelder Reitertage, die am Donnerstag begannen und sich bis zum Sonntag jeweils ab 8 Uhr morgens fortsetzen.

