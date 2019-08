Osnabrück. An diesem Freitag will Fabian Dammermann, 400-Meter-Läufer der LG Osnabrück, beim Sportfest in Utrecht (Niederlande) die vielleicht letzte Chance auf eine Nominierung als Ersatzläufer der Mixed-Staffel bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Ende September in Doha (Katar) nutzen.

