Melle. Mehr Meldungen als im Vorjahr und dazu das furiose Comeback eines Fahrers aus dem eigenen Verein: Helmut Philipp, Vorsitzender der Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück, war nach dem Kriteriumsrennen in Melle bester Laune.

„Alles ist wieder wunderbar gelaufen“, bilanzierte Philipp, der sich ums gute Wetter nicht sorgen musste. Im Gegenteil: „Es war schon fast zu warm“, sagte der RRG-Chef. Auf die Resonanz hatte das keinen negativen Einfluss. Von den rund 130 Sportlern, die in den sieben Rennen an den Start gingen, fanden sich 107 auf den Ergebnislisten wieder. Bei den Fahrern, die nicht das Ziel erreichten, spielten unter anderem technische Defekte eine Rolle. Schwere Stürze hatten die RRG-Organisatoren nicht zu beklagen.

Vielmehr durfte sich Philipp über das Comeback seines Vereinskameraden Christian Schürmann freuen. Der hatte sich Anfang 2018 bei einem Sturz den Oberschenkel gebrochen, bestritt in Melle seinen ersten Wettkampf des Jahres und sammelte bei den Punktwertungen alle fünf Runden so viele Zähler, dass es zum zweiten Platz in der Seniorenklasse 3 reichte – „eine wunderbare Sache“, sagt Philipp, auch wenn Schürmann den Sieg Jürgen Sopp (Wuppertal) überlassen musste.

Lars Geisler (Osnabrücker SC) verpasste als Vierter der Senioren 2 knapp das Podium. Hier siegte der Trierer Thomas von der Lahr. Dietmar Gnoth (RRG) fuhr bei den Senioren 4 auf den fünften Rang. Platz eins belegte Uwe Hecht (Leipzig). Den Sieg in der Eliteklasse sicherte sich der Münsteraner Jarno Reimers, der nach 55 Runden und 68,8 Kilometern mit 51 Punkten die meisten geholt hatte. Die Frauenklasse gewann Stefanie Paul (Hannover). Bei den Amateuren fuhr der Lengericher Jonas Kammann auf Platz eins, weil er seine Zähler später als der punktgleiche Marius Dotzauer (Gütersloh) verbuchte – bei Kriteriumsrennen wird in der Feinwertung derjenige belohnt, der seine Punkte auch noch dann holt, wenn die Kräfte nachlassen. In der U19 feierte Felix Dierking (Oldenburg) den Sieg.

Nach genereller Zufriedenheit bei Teilnehmern und Organisatoren liegt eine Wiederholung des Kriteriumsrennens in Melle im kommenden Jahr nahe. Vom Hauptsponsor habe er positive Signale erhalten, sagt Philipp, der 2020 die vierte Auflage des „Großen Preises der Zentrale Autoglas“ organisieren will.