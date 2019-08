Bronze für Beachvolleyballerin Aulenbrock in der Schweiz CC-Editor öffnen

Beachvolleyballerin Christine Aulenbrock (links) hat beim Turnier in der Schweiz die Bronzemedaille gewonnen. Foto: Lea Becker

Rorschach. Christine Aulenbrock aus Bad Laer hat mit ihrer Partnerin Sandra Ferger aus Wuppertal bei einem Turnier der Coop Beachtour in der Schweiz Bronze gewonnen. Die Beachvolleyballerinnen setzten sich am Sonntag in Rorschach im kleinen Finale mit 2:0 (21:16 21:16) gegen Zoe Vergé-Dépré und Esmée Böbner aus der Schweiz durch.