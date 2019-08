Einer von zwei Siegern: Gerhard Autmaring ritt mit Cascaja in Gretesch auf Platz eins. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Das gibt es auch selten: Das zweite Springturnier des Reit- und Voltigiervereins Burg Gretesch hatte am Sonntagnachmittag gleich zwei Sieger. Der Belgier Massimo de Boeck auf dem erst achtjährigen Hengst Cafe de Paris und der GMHütter Gerhard Autmaring mit Cascaja beendeten ihre Nullfehlerritte im Großen Preis in der gleichen Zeit von 35,59 Sekunden. Platz drei in der spannenden Siegerrunde belegte Kai Antonius Reckmann (Mettingen) auf Colonia (36,43).