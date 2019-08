Vorbereitungen für Wasserski-DM in Rieste in „richtig heißer Phase“ CC-Editor öffnen

Zwei Mann in einem Boot: Markus Hörnschemeyer und Lukas Ehlmann (von links) reparieren die Seitenverkleidung der Sprungschanze. Foto: Rolf Kamper

Rieste. Beim Wasserskiclub (WSC) Alfsee/Rieste hat die letzte Vorbereitungsphase auf die Deutsche Meisterschaft begonnen. Vom 29. August bis 1. September messen sich an der Seilbahn in Rieste die besten Sportler der Nation in den Disziplinen Slalom, Weitsprung und Trickski – und nicht nur die.