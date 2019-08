Gut blocken wollen die Regionalliga-Frauen des VC Osnabrück um Linda Dieckmann (blaues Trikot, links). Foto: Nico-Andreas Paetzel

Osnabrück. Eines der größten Volleyballturniere der Vorbereitungszeit findet am Wochenende (24./25. August) in Osnabrück statt. Beim Jump´n´Smash Cup schlagen Volleyballer von der Bezirksliga bis hoch in die 3. Liga in der Sporthalle Sonnenhügel in Osnabrück auf.