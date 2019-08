Osnabrück. Im drittletzten der insgesamt 21 Turniere der Pro Golf Tour, den Starnberg Open in Oberbayern, freute sich Lukas Gras vom Osnabrücker Golf Club als Vierter über seine beste Saisonleistung. „Das ist schon ein Riesenerfolg – ich bin super zufrieden“, sagt der 22-Jährige.

