Osnabrück. Komplett positiv fällt die Bilanz der Radrenngemeinschaft Osnabrück (RRG) nach der Ausrichtung der niedersächsischen Bergmeisterschaft am Darumer Berg in Osnabrück aus. „Wunderbar trockenes Wetter, keine Stürze, reges Zuschauer-Interesse, über 100 Meldungen und 91 Finisher“, bilanziert Helmut Philipp als Organisationsleiter.

