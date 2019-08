Zinnowitz. Die Poniewaz-Zwillinge dominieren derzeit die Techniker Beach Tour. Die Beachvolleyballer aus Osnabrück gewannen das Turnier in Zinnowitz und feierten ihren dritten Titel in Folge auf der ranghöchsten deutschen Beachvolleyballserie. Im Finale auf Usedom besiegten sie Sven Winter und Jefferson Santos Pereira mit 2:0 (21:11, 27:25).

