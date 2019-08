Macher der HSG: Wolfgang Münnich, nach 45 Jahren mittlerweile im Handball-Ruhestand. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Im zweiten Teil der Feierlichkeiten der HSG Osnabrück um das Jubiläum „100 Jahre Handball in Osnabrück“ empfangen die HSG-Frauen am Samstag (16 Uhr, Ballsporthalle Hellern) den Drittligameister TV Hannover Badenstedt. Zum Jubiläum und den Entwicklungen in der HSG äußert sich Wolfang Münnich, „Urgestein“ und Macher der HSG.