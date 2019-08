Berlin. Auf den starken vierten Platz landete die Mellerin Ria Möllers im Stabhochsprung der Frauen bei der deutschen Meisterschaft im Berliner Olympiastadion. Mit übersprungenen 4,31 Meter steigerte die 23-Jährige ihre Bestleistung um sechs Zentimeter.

