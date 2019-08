Osnabrück. Rund drei Wochen sind es noch bis zum Trainingsauftakt der Girolive-Panthers vor ihrer Rückkehr in die Basketball-Bundesliga. Fest besetzt sind jetzt die drei Positionen der nicht europäischen Spielerinnen, die mit einer Rückkehrerin und zwei Neuen gefüllt werden.

Enim et deserunt natus nihil dolore molestias. Labore dolorem reiciendis voluptatibus sed exercitationem sint. Ut dolore aut laudantium nulla sunt nihil. Facilis autem error possimus libero et. Aut hic ut dolor et voluptas. Quibusdam molestiae ut nihil commodi.

Similique ut et quia ipsa. Quos officia ullam aliquid optio quos amet ut. Deserunt beatae ipsum est alias quia dolor. Repellendus corrupti quisquam voluptates nostrum est saepe veritatis.