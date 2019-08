Seit 52 Jahren beim Bergrennen dabei: Starter Josef Luttmann (rechts). Nun übergibt er die Startflagge an seine Tochter Marion (links). Ebenfalls immer dabei bisher: Hans Lehmkuhl (2.v.l.) und Gerd Bücker (2.v.r.). Foto: Stefan Gelhot

Hilter. Sie haben alle bisherigen 51 Bergrennen nicht nur erlebt, sondern aktiv mitgestaltet – auch zur 52. Auflage werden Gerd Bücker (74 Jahre), Hans Lehmkuhl (88) und Josef Luttmann (79) in Borgloh vor Ort sein. Letzterer wird sein Amt des Starters am Wochenende an seine Tochter Marion übergeben: Die feierliche Übergabe der Deutschlandfahne stieg gestern beim Partnerabend des Bergrennens im Tennis-Vereinsheim des TuS Borgloh.