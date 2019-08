Osnabrück. Auf „schönen Handball mit hohen Unterhaltungswert“ stimmt Wolfgang Münnich als Macher der HSG Osnabrück die Interessierten ein, wenn es am Samstag ab 17.30 Uhr in der OSC-Halle im Rahmen der 100-Jahr-Feier der HSG zum Testspiel des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gegen Bundesligaabsteiger TuS N-Lübbecke kommt.

