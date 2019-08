Osnabrück. Auf den nächsten internationalen Einsatz darf Fabian Dammermann, 400-Meter-Läufer der LG Osnabrück. hoffen. Der U-23-Europameister ist für die Team-EM der Männer vom 9. bis zum 11. August im polnischen Bydgoszcz nominiert - als Einzelläufer und für die 4x400-Meter-Staffel jeweils als Ersatz.

Der 21-Jährige ist vor der deutscher Meisterschaft am 3./4. August im Berliner Olympiastadion der fünftschnellste Deutsche dieser Saison mit 46,74 Sekunden. Die vor ihm platzierten Tobias Lange (Bayer Leverkusen, 46,31 Sekunden), Johannes Trefz (TSV Gräfelfing, 46,39, deutscher Meister der vergangenen drei Jahre) und Marvin Schlegel (LAC Erdgas Chemnitz, 46,69) sowie Manuel Sanders (Olympia Dortmund, 46,89) sind vom DLV als erste Staffel-Läufer nominiert. Sanders hat zwar eine schwächere Saisonbestleistung, zeigte aber als Schlussläufer der U-23-Goldstaffel in Schweden in 45,1 Sekunden eine überzeugende Vorstellung. Die Staffel will in Polen unter die 16 besten Staffel vorrücken und sich für die WM qualifizieren. Derzeit ist dafür eine Zeit von 3:01,85 Minuten nötig.

Patrick Schneider (LAC Quelle Fürth, 46,50 Sekunden) ist derweil als Einzelstarter aufgeboten. Auch hier ist Dammermann der Ersatzmann.